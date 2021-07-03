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03 июля 2021, 13:14 45

Перекрытие границы с Беларусью: обстановка не изменилась, пропуск людей продолжают

03 июля 2021, 13:14 45
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Фото: из открытых источников
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За последние сутки на государственной границе Украины и Беларуси никоим образом не изменилась обстановка по уменьшению пропускных операций и не наблюдается никаких признаков, которые бы свидетельствовали о перекрытии границы

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Госпогранслужбе.

За прошедшие сутки существенных изменений обстановки или уменьшения пропускных операций на границе Украины с Республикой Беларусь не наблюдалось", - отмечают пограничники.

Так, за прошедшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2000 человек, а в обратном направлении - более 1700 человек. Как отмечают в службе, такие показатели выше среднесуточных за прошлый месяц, однако связывают это с выходными днями.

Ранее сообщалось, что в МИД не подтвердили закрытие украино-белорусской границы, Украина категорически отвергает обвинения Александра Лукашенко в поставках оружия и вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

Беларусь пограничники граница КПВВ Госпогранслужба

 
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