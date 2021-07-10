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10 июля 2021, 17:44 44

Спасатели на Прикарпатье нашли туриста, который травмировался в горах

10 июля 2021, 17:44 44
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Фото: Facebook
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Спасатели оказали первую доврачебную помощь и транспортировали туриста из Кременчуга, который получил травму ноги в горах на Прикарпатье

Как передает RegioNews, об этом информирует пресс-служба Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Так, 10 июля к дежурному поисково-спасательного отделения пгт. Ворохта поста "Заросляк" поступило сообщение о том, что в районе Говерлянського водопада травмировал ногу житель города Кременчуг и ему нужна помощь.

Спасатели прибыли к водопаду Гук Говерлянский, оказали травмированному туристу первую доврачебную помощь.

Состояние туриста оценивают как удовлетворительное. С поста спасателей туриста транспортом отвезли к месту временного проживания.

Напомним, ранее спасатели помогли 26 туристам в непогоду сойти с Говерлы.

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