Спасатели на Прикарпатье нашли туриста, который травмировался в горах
Спасатели оказали первую доврачебную помощь и транспортировали туриста из Кременчуга, который получил травму ноги в горах на Прикарпатье
Как передает RegioNews, об этом информирует пресс-служба Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Так, 10 июля к дежурному поисково-спасательного отделения пгт. Ворохта поста "Заросляк" поступило сообщение о том, что в районе Говерлянського водопада травмировал ногу житель города Кременчуг и ему нужна помощь.
Спасатели прибыли к водопаду Гук Говерлянский, оказали травмированному туристу первую доврачебную помощь.
Состояние туриста оценивают как удовлетворительное. С поста спасателей туриста транспортом отвезли к месту временного проживания.
Напомним, ранее спасатели помогли 26 туристам в непогоду сойти с Говерлы.