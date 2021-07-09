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09 июля 2021, 11:49 39

С начала июля на водоемах погибли 10 детей и 55 взрослых

09 июля 2021, 11:49 39
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Фото: из открытых источников
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На водоемах Украины за восемь суток июля погибли 65 человек - среди погибших 10 детей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

Так, за предыдущие сутки в Николаеве во время купания в неустановленном месте в состоянии алкогольного опьянения исчез мужчина. Его тело было обнаружено спасателями на расстоянии 50 м от берега.

В этот же день в Бердянске пропал в море 31-летний житель города Харьков. В ходе поисковых работ водолазы нашли в воде тело мужчины без признаков жизни и доставили его на берег.

Сутками ранее, 7 июля, 29-летний мужчина упал с пятиметровой высоты карьера г. Коростышев Житомирской области. Спасатели достали его спасательной веревкой и подняли на гору, и медики, осмотрев тело, констатировали смерть.

В Черниговской области в г. Прилуки спасатели нашли на дне водоема тело 16-летнего парня - его обнаружили без признаков жизни на расстоянии 20 метров от берега.

Спасатели призывают не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха на водоемах страны, ведь в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.

Ранее сообщалось, что только за полдня в Украине утонуло четыре человека. Спасатели призывают украинцев "включать мозг у водоемов" и не множить страшную статистику погибших на воде.

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