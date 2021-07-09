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09 июля 2021, 11:15 349

На Прикарпатье госпитализировали троих детей с укусами змей

09 июля 2021, 11:15 349
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Фото из открытых источников
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В Ивано-Франковской области трое детей госпитализировали из-за укусов змей

Об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА, пишет RegioNews.

Вчера поступило сообщение от дежурного врача Коломыйской детской больницы о том, что в больницу доставили ребенка 2005 года рождения с анафилактическим шоком вследствие укуса змеи. Ребенок находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Также ребенка 2009 года рождения укусила змея за правую руку. На детской площадке змея укусила ребенка и 2005 года рождения. Пострадавший находится в реанимации КНП "ОДКБ" в тяжелом состоянии.

Напомним, на днях на Львовщине ребенка укусила змея, мальчик - в тяжелом состоянии.

Украина Ивано-Франковск дети Ивано-Франковская область больница

 
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