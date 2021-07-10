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10 июля 2021, 12:13 549

Во Львове женщину ударило током: она залезла на железнодорожный вагон

10 июля 2021, 12:13 549
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Фото: ГСЧС
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Львовские спасатели сняли с вагона-цистерны травмированную током женщину - ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области.

Так, вечером 9 июля в службу спасения поступила информация о том, что во Львове на железнодорожной станции "Пидзамче" женщина 1995 года рождения получила поражение электрическим током.

К месту происшествия были направлены спасатели 3-й государственной пожарно-спасательной части г. Львов и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

С помощью спецоборудования пострадавшую сняли и передали работникам скорой медицинской помощи.

В результате травмирования током женщина в состоянии тяжелой степени тяжести госпитализирована в 8-ю городскую клиническую больницу г. Львова. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Харькове 13-летнюю девушку убило током на мосту.

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