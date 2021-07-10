В Украине за сутки вакцинировали рекордное количество украинцев

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За предыдущие сутки, 9 июля, в Украине прививки получили почти 115 тысяч украинцев

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В Украине новый рекорд прививок за сутки! 114 660 человек вакцинированы против COVID-19 9 июля 2021 года. Одну дозу получили 53 820 человек, полностью иммунизированные - 60 840 человек", - указано в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки работали 697 мобильных бригад, 1 562 пункта прививки и 38 центров вакцинации.

В лист ожидания вакцинации записано более 788 тысяч людей.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 2 277 228 человек, из них получили 1 дозу - 2 277 226 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 143 442 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 420 668 прививок.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, при каких условиях можно сочетать COVID-вакцины.