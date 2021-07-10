COVID в Украине: за сутки зафиксировано более 500 новых случаев заражения

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки в Украине выявили 507 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество новых больных - в Киеве

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Всего за 9 июля в Украине протестировали свыше 40 тысяч человек: из них методом ПЦР - 18 520 граждан, методом ИФА - 8452 человек, экспресс-тестами - 13 225 украинцев.

Также сообщается о госпитализации 364 людей, еще 809 человек выздоровело, а 20 - умерло.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (163), Днепропетровской (115), Львовской (111) и Киевской (53) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 240 753 человека;

выздоровели - 2 176 919 человек;

летальных исходов - 52 592;

проведение ПЦР-тестов - 11 020 262.

Напомним, в Минздраве объяснили разницу между свидетельством о вакцинации и ковидными сертификатами.