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COVID в Украине: за сутки зафиксировано более 500 новых случаев заражения
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10 июля 2021, 10:31 78

COVID в Украине: за сутки зафиксировано более 500 новых случаев заражения

10 июля 2021, 10:31 78
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки в Украине выявили 507 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество новых больных - в Киеве

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Всего за 9 июля в Украине протестировали свыше 40 тысяч человек: из них методом ПЦР - 18 520 граждан, методом ИФА - 8452 человек, экспресс-тестами - 13 225 украинцев.

Также сообщается о госпитализации 364 людей, еще 809 человек выздоровело, а 20 - умерло.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (163), Днепропетровской (115), Львовской (111) и Киевской (53) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 240 753 человека;
  • выздоровели - 2 176 919 человек;
  • летальных исходов - 52 592;
  • проведение ПЦР-тестов - 11 020 262.

Напомним, в Минздраве объяснили разницу между свидетельством о вакцинации и ковидными сертификатами.

коронавирус госпитализация Минздрав медики пандемия

 
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