Под Черкассами столкнулись два микроавтобуса: шесть человек пострадали

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На автодороге "Черкассы-Золотоноша" произошло ДТП - столкнулись два микроавтобуса Volkswagen и Mercedes. Четыре бригады "скорой" оказывали помощь шестерым пострадавшим

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В 01:30 ночи сегодня на дороге Черкассы-Золотоноша, возле мотеля "Калина" столкнулись два микроавтобуса Volkswagen и Mercedes. Диспетчеру экстренки сообщили о шести травмированных, среди которых было четверо детей", - говорится в сообщении.

На месте происшествия медики оказали помощь всем пострадавшим. Двух 8-летних близнецов и их 35-летнего папу госпитализировали в Черкасскую детскую областную больницу со стрессовой реакцией. В эту же больницу доставили 12-летнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом предплечья и 3-летнюю девочку со ссадинами лица.

Еще одну 19-летнюю пациентку медики доставили в третью Черкасскую городскую больницу с травмой голеностопного сустава.

Напомним, на днях в столице маршрутка врезалась в столб, в результате чего пострадали пассажиры.