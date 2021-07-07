Наблюдательный совет "Нафтогаза" ничего не решил относительно Витренко по требованию НАПК

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на текст решения по результатам вчерашнего заседания наблюдательного совета НАК "Нафтогаза", согласованный со всеми ее членами.

Текст обнародовала член наблюдательного совета Наталья Бойко.

По ее словам, наблюдательный совет "Нафтогаза" вчера провел внеочередное заседание.

Отсутствие решения в наблюдательном совете мотивировали тем, что предписание Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции с соответствующим требованием сейчас заморожено судом.

Мы признаем тот факт, что действие предписания НАПК № 31-02/62/21, внесенного 01 июля 2021 года, было остановлено 05 июля 2021 года постановлением Окружного административного суда г. Киева по делу № 640/18576/21 на основании обращения Витренко, - говорится в тексте.

Бойко добавила, что наблюдательный совет обеспокоен неопределенностью относительно ситуации с назначением Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Как сообщалось, 5 июля суд заблокировал второе предписание НАПК о назначении Витренко главой "Нафтогаза".

Ранее, 18 июня ОАСК уже останавливал действие первого предписания НАПК о незаконности назначения Витренко в "Нафтогаз”.

Напомним, 15 июня стало известно, что в НАПК хотят отменить контракт "Нафтогаза" с Юрием Витренко.