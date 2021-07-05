Суд заблокировал предписание НАПК о назначении Витренко главой "Нафтогаза"
Окружной административный суд Киева остановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции относительно требования расторгнуть контракт с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко
Об этом сообщили на сайте "Нафтогаза", информирует RegioNews.
Сообщается, что ОАСК приостановил действие предписания НАПК от 1 июля, которым от наблюдательного совета компании требовали разорвать контракт с Витренко. Решение принято в порядке обеспечения его иска об отмене предписания.
В самом "Нафтогазе" подчеркнули, что решение суда согласуется с выводами международной юридической компании, которые есть в распоряжении НАК, о нарушениях со стороны антикоррупционного агентства. В частности, компания отмечает, что НАПК должно сама обратиться в суд для освобождения Витренко, а не выдавать предписание наблюдательному совету.
Напомним, 1 июля НАПК направило председателю наблюдательного совета "Нафтогаза" предписание с требованием расторгнуть контракт с Витренко.