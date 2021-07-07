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07 июля 2021, 12:59 689

В Киеве таксист заснул за рулем и совершил ДТП

07 июля 2021, 12:59 689
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Фото: УНН
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В Киеве водитель одной из служб такси, взяв пассажира, заснул за рулем и влетел в место дорожных работ

Как пишет RegioNews со ссылкой на УНН, дорожно-транспортное происшествие произошло на Большой кольцевой дороге в 4 часа утра.

Автомобиль Volkswagen сбил предупредительный знак дорожных работ, протаранил два пеноблока ограждения, разбросав их по дороге.

Во время ДТП ни водитель, ни пассажир травм не получили.

Напомним, недавно в центре столицы из-за маневров таксиста погиб мотоциклист.

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