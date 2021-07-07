В Киеве таксист заснул за рулем и совершил ДТП
В Киеве водитель одной из служб такси, взяв пассажира, заснул за рулем и влетел в место дорожных работ
Как пишет RegioNews со ссылкой на УНН, дорожно-транспортное происшествие произошло на Большой кольцевой дороге в 4 часа утра.
Автомобиль Volkswagen сбил предупредительный знак дорожных работ, протаранил два пеноблока ограждения, разбросав их по дороге.
Во время ДТП ни водитель, ни пассажир травм не получили.
Напомним, недавно в центре столицы из-за маневров таксиста погиб мотоциклист.
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