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05 июля 2021, 09:14 95

В Киеве произошло двойное ДТП: машина протаранила участников предыдущей аварии

05 июля 2021, 09:14 95
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Фото: dtp.kiev.ua
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На бульваре Дружбы народов в Киеве случилась двойное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль на большой скорости влетел в машины, которые были участниками предыдущего ДТП

Как передает RegioNews, об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Так, сообщается, что в первое ДТП попала женщина на автомобиле Daewoo Matiz, которая поцарапала автомобиль Chery Tiggo. На место происшествия прибыл аварийный комиссар для оформления ДТП.

И тут сзади на полном ходу, не тормозя, влетает Subaru, тараня все три авто. Шел дождь, мать с детьми сидели в авто, все получили серьезные травмы и были срочно госпитализированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детей госпитализировали в больницу Охматдет.

Напомним, 4 июля пьяный водитель устроил масштабное ДТП в Харькове, в результате которой пострадали два человека.

авария ДТП происшествия дети госпитализация полиция

 
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