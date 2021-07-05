В Киеве произошло двойное ДТП: машина протаранила участников предыдущей аварии

Фото: dtp.kiev.ua

На бульваре Дружбы народов в Киеве случилась двойное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль на большой скорости влетел в машины, которые были участниками предыдущего ДТП

Как передает RegioNews, об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Так, сообщается, что в первое ДТП попала женщина на автомобиле Daewoo Matiz, которая поцарапала автомобиль Chery Tiggo. На место происшествия прибыл аварийный комиссар для оформления ДТП.

И тут сзади на полном ходу, не тормозя, влетает Subaru, тараня все три авто. Шел дождь, мать с детьми сидели в авто, все получили серьезные травмы и были срочно госпитализированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детей госпитализировали в больницу Охматдет.

Напомним, 4 июля пьяный водитель устроил масштабное ДТП в Харькове, в результате которой пострадали два человека.