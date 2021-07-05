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В Украине изменили правила въезда для граждан из Португалии, России, Великобритании и Индии - теперь им нужно дать негативный результат теста на коронавирус, или установить приложение "Вдома"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Чтобы пересечь границу в Украину из этих стран, украинцам нужен отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный непосредственно в пункте пропуска через государственную границу. Такой тест проводится до прохождения паспортного контроля. В противном случае необходимо будет пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию или обсервацию с обязательным установлением приложения "Вдома".

В Минздраве подчеркнули, что для иностранцев и лиц без гражданства без отрицательного результата такого теста пересечение государственной границы будет запрещено.

Напомним, что сейчас в Украине все области соответствуют "зеленой" зоне карантина.