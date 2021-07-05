Жители украинского Закарпатья могут вакцинироваться в Венгрии

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Венгрия начала принимать на вакцинацию граждан других стран, которые живут в приграничных районах, в том числе из Украины.

Как передает RegioNews со ссылкой на УНН, об этом пишет венгерский правительственный сайт, посвященный пандемии коронавируса.

Люди, которые проживают на Закарпатье, могут пройти вакцинацию в определенных пунктах пересечения границы и пунктах вакцинации пограничных больниц, куда автобусы доставляют от границы на специально выделенных автобусах, — говорится в заявлении.

Приезжие из других соседних стран — Румыния, Хорватия, Словения, Словакия, Австрия — могут пройти вакцинацию в пунктах вакцинации больниц.

Те, кто намерен пройти вакцинацию в Венгрии, должны иметь паспорт и официальный документ, подтверждающий их место жительства.

В сообщении также напоминают, что Украина не входит в Шенгенскую зону и поэтому правила пересечения границы для украинцев строже.

Закарпатцы могут въехать в Венгрию для вакцинации в пунктах пересечения границы, определенных министром внутренних дел: железнодорожный пограничный переход "Захонь”, пункт пропуска "Косино-Барабаш”, пункт пропуска "Дзвинкове-Лонья”, — говорится в заявлении.

Стоит также отметить, что Венгрия одна из двух стран ЕС, которые используют российскую вакцину "Спутник V”.

Как сообщалось, на границе с Польшей началась вакцинация украинских заробитчан. На польско-украинской границе 10 июня началась кампания по вакцинации граждан Украины и других иностранцев, которые едут работать в Польшу.