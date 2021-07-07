В Украине увеличится размер помощи на тяжелобольных детей

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Правительство на заседании 7 июля приняло решение о повышении размера пособия на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность

Об этом в Telegram сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.

"Правительство сегодня поддержало соответствующую инициативу. Этим решением также предлагается назначение стипендии детям погибших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, предусмотрены и назначения государственной соцпомощи и помощи на детей одиноким матерям без уменьшения ее размера, если центр занятости не сможет предложить им работу. Это должно произойти с 1 января 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине повысят выплаты детям, пострадавшим от взрывчатки.