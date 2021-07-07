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07 липня 2021, 13:50 283

В Україні збільшиться розмір допомоги на тяжкохворих дітей

07 липня 2021, 13:50 283
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Фото з відкритих джерел
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Уряд на засіданні 7 липня ухвалив рішення про підвищення розміру допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність

Про це у Telegram повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль, пише RegioNews.

"Уряд сьогодні підтримав відповідну ініціативу. Цим рішенням також пропонується призначення стипендії дітям загиблих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, передбачене і призначення державної соцдопомоги та допомоги на дітей одиноким матерям без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не зможе запропонувати їм роботу. Це має відбутися з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні підвищать виплати дітям, які постраждали від вибухівки.

Кабмін Україна допомога гроші діти

 
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