Ляшко не смог выбрать главу НСЗУ на собеседовании, объявляет новый конкурс на должность
Министр здравоохранения Виктор Ляшко после проведенного в пятницу собеседования с двумя финалистами конкурса на главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) заявил, что объявит новый конкурс
Об этом Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Не смог с первой попытки определиться с потенциальным руководителем Национальной службы здоровья Украины. После проведения собеседования принял взвешенное решение и внес предложение Кабинету министров объявить повторный конкурс, - написал он.
Ляшко подчеркнул, что это "непростое решение, оно было принято после общения со своими коллегами, и команда заместителей поддержала его единогласно".
Ляшко поблагодарил финалистов конкурса Вадима Аристова и Татьяну Бойко за участие в конкурсе, но отметил, что управлять важнейшим проводником изменения модели финансирования системы здравоохранения в Украине "им было бы сложно и, на мой взгляд, рано".
Перед этим Ляшко сегодня провел собеседование с двумя финалистами конкурса на главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ): с и. о. заместителя НСЗУ Татьяной Бойко и основателем консалтинговой компании Revival Institute for Future Вадимом Аристовым.
Как сообщалось, 27 мая в Кабмине объявили повторный конкурс на главу Нацслужбы здоровья. Именно эта служба распоряжается средствами для финансирования медицинской системы.