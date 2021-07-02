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02 июля 2021, 20:04 161

Ляшко не смог выбрать главу НСЗУ на собеседовании, объявляет новый конкурс на должность

02 июля 2021, 20:04 161
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Фото из открытых источников
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко после проведенного в пятницу собеседования с двумя финалистами конкурса на главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) заявил, что объявит новый конкурс

Об этом Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Не смог с первой попытки определиться с потенциальным руководителем Национальной службы здоровья Украины. После проведения собеседования принял взвешенное решение и внес предложение Кабинету министров объявить повторный конкурс, - написал он.

Ляшко подчеркнул, что это "непростое решение, оно было принято после общения со своими коллегами, и команда заместителей поддержала его единогласно".

Ляшко поблагодарил финалистов конкурса Вадима Аристова и Татьяну Бойко за участие в конкурсе, но отметил, что управлять важнейшим проводником изменения модели финансирования системы здравоохранения в Украине "им было бы сложно и, на мой взгляд, рано".

Перед этим Ляшко сегодня провел собеседование с двумя финалистами конкурса на главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ): с и. о. заместителя НСЗУ Татьяной Бойко и основателем консалтинговой компании Revival Institute for Future Вадимом Аристовым.

Как сообщалось, 27 мая в Кабмине объявили повторный конкурс на главу Нацслужбы здоровья. Именно эта служба распоряжается средствами для финансирования медицинской системы.

НСЗУ Минздрав конкурс должность Виктор Ляшко министр собеседование

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