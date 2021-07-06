Сообщение о минировании здания Киевского горсовета не подтвердилось

Процесс длительного строительства в Ивано-Франковске ключевого моста на Пасечную получил новую резонансную тему для дискуссий – на тендерной арене победила компания с, мягко говоря, не очень чистым бэ...

Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой

05 июля 2021

От Чернигова до Британии. Как Минобороны прославилось женскими каблуками

Идея отправить курсанток на парад ко Дню Независимости в юбках и на каблуках вызвала бурную реакцию как в соцсетях, так и среди политиков