Сообщение о минировании здания Киевского горсовета не подтвердилось
В здании Киевского горсовета взрывчатки не обнаружено
Об этом сообщают в КГГА, передает RegioNews.
Анонимное сообщение о минировании здания - фиктивное. Работа постоянных комиссий Киевского городского совета продолжена, - приводит слова заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Бондаренко пресс-служба КГГА.
Как сообщалось, сегодня КГГА "заминировали", аноним требует выкуп 0,5 биткоина.
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