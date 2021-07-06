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06 июля 2021, 19:37 78

Сообщение о минировании здания Киевского горсовета не подтвердилось

06 июля 2021, 19:37 78
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Фото из открытых источников
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В здании Киевского горсовета взрывчатки не обнаружено

Об этом сообщают в КГГА, передает RegioNews.

Анонимное сообщение о минировании здания - фиктивное. Работа постоянных комиссий Киевского городского совета продолжена, - приводит слова заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Бондаренко пресс-служба КГГА.

Как сообщалось, сегодня КГГА "заминировали", аноним требует выкуп 0,5 биткоина.

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