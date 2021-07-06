Повідомлення про мінування будівлі Київської міськради не підтвердилося
У будівлі Київської міськради вибухівки не виявлено
Про це повідомляють у КМДА, передає RegioNews.
Анонімне повідомлення про мінування будівлі - фіктивне. Роботу постійних комісій Київської міської ради продовжено, - наводить слова заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Бондаренка пресслужба КМДА.
Як повідомлялося, сьогодні КМДА "замінували", анонім вимагає викуп 0,5 біткоїна.
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