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02 июля 2021, 08:29 2502

В жилом районе Киева горел супермаркет "Сильпо"

02 июля 2021, 08:29 2502
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Фото: ГСЧС
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На бульваре Кольцова в Святошинском районе Киева горел супермаркет сети "Сильпо". Спасателям пришлось эвакуировать персонал и посетителей магазина

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, сигнал о пожаре поступил в столичное управление ГСЧС около 19:30. На место происшествия были отправлены спасатели ближайших подразделений. По прибытии пожарные обнаружили горящую пристройку к супермаркету. Существовала угроза распространения огня на все здание магазина.

Пожарные вывели из помещений магазина посетителей и сотрудников супермаркета. Пожар был локализован в 19:38 на площади 20 квадратных метров, а в 20:07 - полностью ликвидирован.

С пожаром боролись 15 человек личного состава с привлечением 3 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Напомним, 30 июня в Мукачево Закарпатской области горел мотель "Водолей".

пожар ГСЧС спасатели магазин эвакуация

 
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