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02 июля 2021, 16:59 134

Разведка предупреждает о возможных диверсиях со стороны боевиков на Донбассе

02 июля 2021, 16:59 134
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Фото из открытых источников
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На Донбассе кадровые российские офицеры осматривают местность на передовой, а оккупанты активизируют подготовку к диверсиям

Как пишет RegioNews, об этом на брифинге заявила спикер Министерства обороны Мария Сальник.

Сообщается, что российское командование усиливает подготовку к применению формирований оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"В течение этой недели наблюдается активизация подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий. На передовых позициях оккупантов увеличилось присутствие личного состава разведывательных и саперных подразделений. Возросло количество случаев проведения рекогносцировки местности российскими кадровыми офицерами Южного военного округа ВС РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 1 июля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня.

Донбасс

 
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