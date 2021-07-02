Разведка предупреждает о возможных диверсиях со стороны боевиков на Донбассе

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На Донбассе кадровые российские офицеры осматривают местность на передовой, а оккупанты активизируют подготовку к диверсиям

Как пишет RegioNews, об этом на брифинге заявила спикер Министерства обороны Мария Сальник.

Сообщается, что российское командование усиливает подготовку к применению формирований оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"В течение этой недели наблюдается активизация подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий. На передовых позициях оккупантов увеличилось присутствие личного состава разведывательных и саперных подразделений. Возросло количество случаев проведения рекогносцировки местности российскими кадровыми офицерами Южного военного округа ВС РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 1 июля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня.