Сутки на Донбассе: девять нарушений, один погибший и трое травмированных бойцов ООС

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В течение минувших суток, 5 июля, в районе проведения операции Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи Авдеевки, Прицепиловки, Крымского и Песков боевики обстреливали позиции ООС из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Чермалыка оккупанты осуществили обстрел украинских позиций из противотанкового ракетного комплекса.

У Новотошковского боевики обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Неподалік Новозвановки вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что трое военных получили ранения. Воинов доставили в лечебное учреждение.

По состоянию на 7 часов утра, 6 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе было зафиксировано три обстрела позиций украинских защитников со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.