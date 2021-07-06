Проверить машину в Украине стало проще – Минцифры

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Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации на правительственном портале, передает RegioNews.

Сведения о транспортных средствах и их владельцах https://bit.ly/3hdbuiu - самый популярный набор данных на Едином государственном веб-портале открытых данных. С августа 2018 года его просмотрели более 440 тысяч раз, а загрузили более 200 тысяч, - указано в сообщении.

Ранее набор публиковался без VIN-кодов-уникального номера автомобиля, состоящего из 17 цифр.

С 1 июля Министерство внутренних дел опубликовало набор данных вместе со сведениями о VIN-коде. Сейчас доступна информация о транспортных средствах, которые были зарегистрированы с 1 января 2021 года - свыше 820 тысяч, - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что в комбинации VIN-кода зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и год его выпуска. Они используются во всем мире по единому стандарту. Данные VIN-кода позволяют:

идентифицировать каждую машину в мире и получить базовую информацию о ней;

проверить подлинность технического паспорта, чтобы мошенники не использовали поддельные номера и документы;

узнать точную дату растаможки авто;

понять точное количество предыдущих владельцев.

Вскоре популярные сервисы проверки авто интегрируют информацию в свои ресурсы. Этот процесс будет занимать считанные секунды, - добавили в Минцифры.

Как сообщалось, премьер заявил, что растаможить авто можно будет через "Дию". Власти планируют в ближайшее время упростить процедуру таможенного оформления транспортных средств, предоставив возможность растаможивать через портал и приложение "Дия".