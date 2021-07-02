Во Львове усиливают карантин из-за COVID-штамма "Дельта"

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Как пишет RegioNews, об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый по итогам сбора комиссию по чрезвычайным ситуациям.

"Договорились о нескольких важных вещах: усилить (в разумных пределах) соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания, культуры и других, обустроить и зарезервировать дополнительные койки с кислородом", — сказал он.

Кроме того, город решил подготовить вместе с Минздравом все необходимые документы для контрактования медучреждений и увеличить количество вакцинаций до 5 тысяч в день.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине за сутки обнаружили почти 700 новых больных COVID-19.

Также сообщалось, что показатели уже трех областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина.