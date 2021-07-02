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02 июля 2021, 14:58 524

Во Львове усиливают карантин из-за COVID-штамма "Дельта"

02 июля 2021, 14:58 524
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Фото из открытых источников
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Во Львове из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "Дельта" решили усилить карантин

Как пишет RegioNews, об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый по итогам сбора комиссию по чрезвычайным ситуациям.

"Договорились о нескольких важных вещах: усилить (в разумных пределах) соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания, культуры и других, обустроить и зарезервировать дополнительные койки с кислородом", — сказал он.

Кроме того, город решил подготовить вместе с Минздравом все необходимые документы для контрактования медучреждений и увеличить количество вакцинаций до 5 тысяч в день.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине за сутки обнаружили почти 700 новых больных COVID-19.

Также сообщалось, что показатели уже трех областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина.

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