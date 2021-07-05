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05 июля 2021, 12:51 102

В Киеве заработал еще один пункт массовой вакцинации от COVID-19

05 июля 2021, 12:51 102
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Фото: из открытых источников
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В Киеве на территории ВДНХ открылся еще один центр массовой вакцинации от коронавируса

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении helsi.me Telegram.

Вакцинация на Atlas Weekend уже началась. Прививки делают в павильоне № 9 на ВДНХ 5-11 июля с 10:00 до 16:00. Билет на Atlas Weekend не является обязательным", - говорится в сообщении.

Вакцинируют граждан препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Также на территории центра дежурит команда по оказанию экстренной медицинской помощи.

Напомним, с 5 июля Центр вакцинации против COVID-19, созданный на базе МВЦ, будет работать ежедневно.

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