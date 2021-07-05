В Pfizer прокомментировали смерть украинца после вакцинации

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Американская фармацевтическая компания Pfizer отреагировала на смерть украинца после вакцинации против коронавируса ее препаратом, которая произошла 2 июля в Винницкой области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Reuters.

В Pfizer заявили, что очень серьезно относятся к побочным эффектам, которые могут быть связанными с их вакциной против COVID-19.

"Мы отмечаем, что в этом случае причинно-следственная связь не установлена", — говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что проблемы со здоровьем случаются и среди невакцинированных людей, а также напомнила, что сейчас уже более 400 миллионов человек во всем мире привиты ее вакциной.

Напомним, на днях через четыре часа после вакцинации против коронавируса препаратом от компании Pfizer скончался 47-летний житель Винницкой области. Также медики назвали предварительную причину смерти винничанина после COVID-вакцинации от Pfizer.