Фото: Запорожская ОВА

Российские войска нанесли удар по Шевченковскому району Запорожья. В результате атаки пострадали три человека. Также повреждены многоэтажные жилые дома и автомобили

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

Сначала было известно об одном раненом, однако впоследствии количество пострадавших возросло до трех.

Кроме того, из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без электроснабжения.

Сейчас энергетики работают над восстановлением света в жилищах жителей.

О ситуации с электроснабжением и обновительными работами обещают сообщать дополнительно.

Напомним, в среду, 25 ноября, российские военные нанесли удар беспилотником по маршрутному автобусу на трассе вблизи села Федоровка Чугуевского района Харьковской области. В результате вражеской атаки один человек погиб. Еще семь пассажиров получили ранения.