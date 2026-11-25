Российская атака на Запорожье: трое раненых, часть области осталась без света
Российские войска нанесли удар по Шевченковскому району Запорожья. В результате атаки пострадали три человека. Также повреждены многоэтажные жилые дома и автомобили
Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.
Сначала было известно об одном раненом, однако впоследствии количество пострадавших возросло до трех.
Кроме того, из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без электроснабжения.
Сейчас энергетики работают над восстановлением света в жилищах жителей.
О ситуации с электроснабжением и обновительными работами обещают сообщать дополнительно.
Напомним, в среду, 25 ноября, российские военные нанесли удар беспилотником по маршрутному автобусу на трассе вблизи села Федоровка Чугуевского района Харьковской области. В результате вражеской атаки один человек погиб. Еще семь пассажиров получили ранения.