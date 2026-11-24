Пограничники показали, как накрывают огнем группы россиян
Пограничники показали, как работают средства Middle Strike. Это те инструменты, которые помогают противостоять враждебной логистике и наносить точечные удары по местам дислокации.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Военные рассказали, что россияне часто пытаются прятать свою технику подальше от украинских позиций. Однако украинские дроны заходят глубже, чем думает враг.
"Вашему вниманию самые интересные поражения средствами Middle Strike в исполнении специалистов подразделения Феникс за последний период", - говорят пограничники.
Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских кафиров. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.
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