Фото из открытых источников

В Украине цены на АЗС остаются нестабильными. Однако после длительного подорожания стоимость топлива начала падать

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 24 ноября средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 85,82 гривны за литр (-1,43);

бензин А-95 – 82,26 гривны за литр (-1,42 гривны);

бензин А-92 – 78,24 гривны за литр (-0,31 гривны);

дизтопливо – 97,55 гривны за литр (-1,12 гривны);

автогаз – 61,98 гривны за литр (-0,19 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.