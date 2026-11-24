Бензин в Украине стремительно дешевеет: какие сейчас цены на АЗС
В Украине цены на АЗС остаются нестабильными. Однако после длительного подорожания стоимость топлива начала падать
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 24 ноября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 85,82 гривны за литр (-1,43);
- бензин А-95 – 82,26 гривны за литр (-1,42 гривны);
- бензин А-92 – 78,24 гривны за литр (-0,31 гривны);
- дизтопливо – 97,55 гривны за литр (-1,12 гривны);
- автогаз – 61,98 гривны за литр (-0,19 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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