Фото: Прокуратура Украины

В Винницкой области разоблачили организованную группу из девяти человек, которые телефонным обманом собирали персональные данные граждан для присвоения их средств

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Колцентр обустроил 31-летний житель Днепра в частном доме недалеко от Винницы.

Участники группы звонили по гражданам по предоставленным организатором номерам и за заранее подготовленными инструкциями обманом получали их персональные данные. Информацию вносили в специальную базу, которую впоследствии использовали для выманивания денег.

Организатора и троих участников взяли под стражу, еще пятеро назначили круглосуточный домашний арест.

Для организатора определили залог в размере 1,9 млн. грн. Фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине ликвидирована международная сеть мошеннических колцентров. Подозрения получили 16 человек, еще 39 человек были экстрадированы. Мошенники действовали на территории четырех государств.