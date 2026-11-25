Иллюстрация: ИИ

Могут ли представители ТЦК самостоятельно остановить человека на улице, усадить в автомобиль и доставить в территориальный центр комплектования? Какие полномочия в таких ситуациях имеет Национальная полиция и как защитить свои права?

Эти вопросы разъясняет руководитель Хмельницкой областной организации ОО "Захист Держави" Оксана Каденко, передает RegioNews.

В рамках серии разъяснений относительно приказа Главнокомандующего ВСУ №423 она объясняет, как документ разграничивает полномочия представителей ТЦК и Национальной полиции.

В частности, речь идет о том, кто имеет законные основания для задержания и доставки граждан в ТЦК, а также в каких случаях такие действия могут осуществляться.

"Понимание полномочий каждого органа и знание своих прав помогают правильно действовать в критических ситуациях и требовать объяснения законных оснований соответствующих действий", – подчеркнули в ОО.

Детальнее об этом – в видеоразъяснении Оксаны Каденко.

Напомним, ранее специалисты ОО "Захист Держави" рассказали об четкой инструкции, регламентирующую организацию пребывания военнообязанных в ТЦК и учебных центрах. Документ подробно прописывает правила взаимодействия с призванными гражданами.