Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 25 ноября российские войска атаковали Украину 112 ударными беспилотниками разных типов, в частности Shahed, Гербера и дронами-имитаторами Пародия. Среди запущенных беспилотников 66 были реактивными

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Вражеские дроны запускали с территории России, а также с временно оккупированных территорий Украины. Для отражения воздушного нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила и подавила 88 вражеских беспилотников. Среди них – 47 реактивных Shahed, дроны Гербера и беспилотники других типов.

Зафиксировано попадание вражеских БпЛА на 18 локациях. Падение обломков сбитых беспилотников было зафиксировано еще на 13 локациях.

Напомним, российские военные в ночь на 25 ноября атаковали Белую Церковь в Киевской области. В этот раз под ударом оказалась не только критическая инфраструктура, но и гражданский бизнес. В результате вражеского удара погиб мужчина 1974 года рождения.