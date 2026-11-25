Фото: ГСЧС Волыни

Вечером 24 ноября российские войска нанесли удар по Ковельскому району Волынской области. В результате атаки пострадали пять человек

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Из-за вражеского удара загорелись три грузовых и два легковых автомобиля, а также гражданское здание.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали все очаги возгорания.

К тушению пожаров привлекли 50 спасателей и 9 единиц специальной техники.

Как известно, накануне и.о. начальника Волынской ОВА Роман Романюк сообщил, что российские войска во второй раз за сутки атаковали Ковельскую громаду Волынской области реактивными беспилотниками Shahed.

Напомним, в ночь на 25 ноября российские войска атаковали Украину 112 ударными беспилотниками разных типов, в частности, Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия". Среди запущенных беспилотников 66 были реактивными. Зафиксировано попадание вражеских БпЛА на 18 локациях.