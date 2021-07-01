Прокуратура взялась за чиновника из Тернопольской ОГА. Подозревают в махинациях со строительством водной арены

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Одного из чиновников Тернопольской облгосадминистрации будут судить из-за завышения стоимости строительства одного из объектов, который финансировался за счет бюджетных средств

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

В частности, направлено в суд обвинительный акт относительно инспектора отдела управления капитального строительства Тернопольской ОГА, который не проверил акты работ по строительству гидротехнических сооружений, из-за чего завышена их стоимость.

Следствием установлено, что управлением капитального строительства Тернопольской ОГА и одним из обществ с ограниченной ответственностью заключен договор подряда по строительству гидротехнических сооружений гребного канала с инфраструктурой "Водная арена "Тернополь".

Во время строительства канала подрядчик в актах приема-передачи выполненных работ за июнь, август, сентябрь 2020 года указал ложные данные по объему выполненной работы, а инспектор по техническому надзору должным образом не проверил данные, указанные в документах. На основании подписанных актов управлением ОГА подрядчику были перечислены средства, которыми фирма распорядилась по своему усмотрению.

Это привело к нанесению ущерба в размере 160 тыс. грн.

Напомним, в Тернополе правоохранители разоблачили группу местных жителей, которые изготавливали фальшивые справки с результатами ПЦР-тестов по заказу туристических агентств.