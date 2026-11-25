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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

По словам народного депутата, ему известно по меньшей мере о двух случаях, когда руководители антикоррупционных органов лично звонили по телефону членам комиссии и призывали их не приходить на заседание или воздержаться от голосования.

"Пока на членов ВСК оказывают давление. Мне известно уже о двух случаях, когда руководители антикоррупционных органов лично звонили по телефону народным депутатам и просили не приходить на заседание или не участвовать в голосовании ВСК", – заявил Гончаренко.

Он подчеркнул, что, по его мнению, давление осуществляется разными методами и с разных сторон.

"Считаю это неправильным, вредным и опасным явлением, которое бросает тень на антикоррупционные органы", – добавил глава временной следственной комиссии.

Как известно, 18 ноября Алексей Гончаренко провел заседание ВСК с участием генерала СБУ Сергея Дуки по делу "Карфаген". Дука обвинил НАБУ и САП в нарушении процессуальных норм. 20 ноября Гончаренко заявил, что эти обвинения нуждаются в ответе руководства антикоррупционных органов.

23 ноября на заседание ВСК были приглашены директор НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко, бывший генпрокурор Руслан Кравченко, экс-глава СБУ Василий Малюк и детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов. Никто из чиновников не явился.