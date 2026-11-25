Гончаренко заявил о давлении антикоррупционных органов на членов ВСК Верховной Рады
На членов временной следственной комиссии Верховной Рады якобы оказывают давление представители антикоррупционных органов
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.
По словам народного депутата, ему известно по меньшей мере о двух случаях, когда руководители антикоррупционных органов лично звонили по телефону членам комиссии и призывали их не приходить на заседание или воздержаться от голосования.
"Пока на членов ВСК оказывают давление. Мне известно уже о двух случаях, когда руководители антикоррупционных органов лично звонили по телефону народным депутатам и просили не приходить на заседание или не участвовать в голосовании ВСК", – заявил Гончаренко.
Он подчеркнул, что, по его мнению, давление осуществляется разными методами и с разных сторон.
"Считаю это неправильным, вредным и опасным явлением, которое бросает тень на антикоррупционные органы", – добавил глава временной следственной комиссии.
Как известно, 18 ноября Алексей Гончаренко провел заседание ВСК с участием генерала СБУ Сергея Дуки по делу "Карфаген". Дука обвинил НАБУ и САП в нарушении процессуальных норм. 20 ноября Гончаренко заявил, что эти обвинения нуждаются в ответе руководства антикоррупционных органов.
23 ноября на заседание ВСК были приглашены директор НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко, бывший генпрокурор Руслан Кравченко, экс-глава СБУ Василий Малюк и детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов. Никто из чиновников не явился.