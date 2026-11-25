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Международный валютный фонд предложил Украине два сценария постепенного повышения тарифов на электроэнергию и природный газ для населения в течение 2027-2029 годов

Об этом пишет "РБК-Украина", передает RegioNews.

В частности, базовый сценарий предусматривает повышение тарифа на электроэнергию с нынешних 4,32 до 9,7 грн за кВтч, а на газ – с 7,96 до 22 грн за кубометр.

По более умеренному сценарию электроэнергия может подорожать приблизительно до 6 грн за кВтч, а газ – до 17,2 грн за кубометр.

Кроме того, МВФ предлагает уже в 2027 году довести тарифы на теплоснабжение до экономически обоснованного уровня.

Почему МВФ настаивает на пересмотре тарифов

Необходимость тарифной реформы в Фонде объясняют значительными финансовыми нагрузками на государство. По расчетам МВФ поддержка льготных тарифов в 2024-2026 годах обходилась государственному сектору в среднем в 3,7% ВВП ежегодно.

В то же время, предложенные механизмы могут иметь серьезные социальные последствия. Как отмечает "Минфин", расчеты МВФ основываются на данных о потреблении домохозяйств за 2021 год и не в полной мере учитывают последствия полномасштабной войны, в частности миграцию, разрушение жилья и падение доходов населения.

Еще до начала полномасштабного вторжения украинские семьи тратили на энергоресурсы в среднем 15% семейного бюджета, а самые бедные домохозяйства – около 22%.

В таких условиях резкое удорожание коммунальных услуг может привести к накоплению долгов, ускорению инфляции, углублению экономического спада и увеличению количества получателей жилищных субсидий.

Какой альтернативный вариант повышения тарифов предлагают

Среди возможных альтернатив рассматривается дифференцированная система оплаты. Она предполагает, что определенный социальный объем потребления электроэнергии и газа будет оплачиваться по действующим тарифам, а потребление сверх установленной нормы – по рыночным ценам.

Такой подход мог бы снизить финансовую нагрузку на государство и одновременно защитить малообеспеченные семьи.

Также предлагается увязать пересмотр тарифов не с конкретными календарными датами, а с прекращением боевых действий, ростом реальных доходов и готовностью системы социальной защиты.

Сколько государство тратит на поддержку действующих тарифов

Как сообщает "РБК-Украина", содержание нынешних цен на электроэнергию обходится государственным энергетическим компаниям в большие суммы.

Только за девять месяцев 2026 года "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" потратили на компенсацию стоимости электроэнергии для населения 191 млрд. грн. Для сравнения, за весь 2025 эти расходы составляли 180 млрд грн.

Министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что вопросы пересмотра тарифов обсуждались на последних переговорах с миссией МВФ.

"В нынешних условиях этот вопрос – архисложный. Он дискутировался, но я думаю, что нашли то решение, которое удовлетворит украинскую сторону", – отметил министр.

Что говорят в правительстве

В Министерстве энергетики отмечают, что предложенные МВФ сценарии повышения тарифов являются аналитическими расчетами, а не обязательствами Украины.

В ведомстве отмечают, что реформирование системы тарифообразования возможно только после завершения военного положения. Важной предпосылкой должно стать создание эффективной системы адресной социальной поддержки граждан.

Напомним, ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что действующие льготные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей останутся по-прежнему до завершения отопительного сезона 2026/2027 годов. Это решение правительство приняло с учетом текущей социально-экономической ситуации в Украине.