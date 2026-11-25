Фото: Национальная полиция

В городе Изяслав в Хмельницкой области полицейские задержали 39-летнюю местную жительницу по подозрению в умышленном убийстве своего отца. От полученных травм 67-летний мужчина скончался

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 23 ноября около 01:00.

По предварительным данным правоохранителей, между дочерью и отцом возник конфликт. Во время спора женщина побила пенсионера руками и ногами, а затем – деревянной ножкой от стула и металлической трубой.

Тело мужчины обнаружила соседка, которая и сообщила о происшествии полиции.

На место прибыли правоохранители, установившие обстоятельства трагедии и задержавшие подозреваемую. Следователи объявили женщине подозрение по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Напомним, во Львовской области женщина до полусмерти избила отца кочергой. Между нетрезвой дочерью и 81-летним мужчиной возник конфликт, во время которого женщина несколько раз ударила отца кочергой по голове и телу. Потерпевшего с тяжелыми травмами госпитализировали.