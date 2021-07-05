В Киеве частично обвалился Берестейский мост
В Киеве 5 июля обрушилась часть конструкции Берестейского путепровода
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, пишет RegioNews.
Отмечается, что патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе.
Ожидается осложнение движения по проспекту Победы в направлении центральной части города.
Напомним, недавно во Львовской области обрушился аварийный мост через Западный Буг.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
От Чернигова до Британии. Как Минобороны прославилось женскими каблуками
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского