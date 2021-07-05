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05 июля 2021, 15:50 711

В Киеве частично обвалился Берестейский мост

05 июля 2021, 15:50 711
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Фото: Нацполиция
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В Киеве 5 июля обрушилась часть конструкции Берестейского путепровода

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, пишет RegioNews.

Отмечается, что патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе.

Ожидается осложнение движения по проспекту Победы в направлении центральной части города.

Напомним, недавно во Львовской области обрушился аварийный мост через Западный Буг.

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