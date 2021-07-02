В Ровно на сбыте кокаина попался наркобарон

Фото: СБУ

Как сообщили в пресс-центре СБУ, лидер банды пытался скрыться от сотрудников спецслужбы, но его задержали в Ровно.

Спецслужба установила, что банда наладила канал контрабандного ввоза в Украину кокаина из стран Латинской Америки. Наркотики они планировали сбывать оптом на территории Ровенской и Волынской областей.

"Своих клиентов злоумышленники подыскивали через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов", - рассказали в СБУ.

Напомним, на днях в Одесской области разоблачили контрабанду наркотиков на $10 млн.