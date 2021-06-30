В Харькове мужчина открыл стрельбу: есть раненый

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В Московском районе Харькова неизвестный произвел несколько выстрелов из оружия в мужчину. По городу введена в действие полицейская операция "Сирена" для его поимки

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

В 09:30 в полицию поступило сообщение, что на улице Родниковой неизвестный произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия в мужчину. В результате, 31-летний пострадавший получил ранение в области шеи", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадал мужчина 1990 года рождения, он доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу.

По городу введена в действие полицейская операция "Сирена" для задержания мужчины.

Информация зарегистрирована в едином учете заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №2.

Напомним, на днях в Киеве из окна многоэтажки мужчина открыл стрельбу из снайперской винтовки.