Covid-сертификаты о вакцинации будут выдаваться с 1 июля и будут действительными до 180 дней
Уже с 1 июля в Украине заработают COVID-сертификаты о вакцинации, которые будут действовать до 180 дней
Об этом заявил гендиректор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родына во время интервью с медэкспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой, передает RegioNews.
Сейчас мы отрабатываем постановление Кабинета министров, которое будет определять условия выдачи ковидного сертификата. Надеемся, что уже с 1 июля он начнет работать, - заявил он.
По его словам, сертификат будут выдавать людям, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса. Таким образом документ будет действовать 180 дней.
Гендиректор ЦОЗ во время интервью с Булавиновой также заявил, что подъем заболеваемости после прихода в Украину штамма коронавируса "Дельта” не исключают с сентября. Вспышка может спровоцировать несоблюдение украинцами карантинных ограничений.
Как сообщалось еще в мае, Украина планирует запустить COVID-сертификат к июлю. Он должен стать дополнительным стимулом не заниматься самолечением.