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25 июня 2021, 20:56 747

Covid-сертификаты о вакцинации будут выдаваться с 1 июля и будут действительными до 180 дней

25 июня 2021, 20:56 747
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Фото из открытых источников
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Уже с 1 июля в Украине заработают COVID-сертификаты о вакцинации, которые будут действовать до 180 дней

Об этом заявил гендиректор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родына во время интервью с медэкспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой, передает RegioNews.

Сейчас мы отрабатываем постановление Кабинета министров, которое будет определять условия выдачи ковидного сертификата. Надеемся, что уже с 1 июля он начнет работать, - заявил он.

По его словам, сертификат будут выдавать людям, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса. Таким образом документ будет действовать 180 дней.

Гендиректор ЦОЗ во время интервью с Булавиновой также заявил, что подъем заболеваемости после прихода в Украину штамма коронавируса "Дельта” не исключают с сентября. Вспышка может спровоцировать несоблюдение украинцами карантинных ограничений.

Как сообщалось еще в мае, Украина планирует запустить COVID-сертификат к июлю. Он должен стать дополнительным стимулом не заниматься самолечением.

Также стало известно, когда запустят COVID-сертификат в "Дии". Внутренний украинский COVID-сертификат должен появиться в приложении "Дия" 1 июля.

Впоследствии в Минздраве объяснили разницу между свидетельством о вакцинации и ковидными сертификатами. В Минздраве напоминают, что следует отличать международное свидетельство о вакцинации от "ковидного сертификата" (он же "ковидный паспорт", "зеленый сертификат" и др).

COVID-19 covid-сертификат Центр здоровья вакцинация коронавирус

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