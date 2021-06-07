Свидетельство о вакцинации и ковидные сертификаты: в Минздраве объяснили разницу

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В Минздраве напоминают, что следует отличать международное свидетельство о вакцинации от «ковидного сертификата» (он же «ковидний паспорт», «зеленый сертификат» и тому подобное) — документа, который сейчас разрабатывается в Украине с учетом требований ЕС и ВОЗ и планируется к запуску с 1 июля 2021 г.

Разъяснения обнародовали в Центре общественного здоровья, передает RegioNews.

Люди, привитые двумя дозами вакцины от COVID-19, уже могут получить в Украине Международное свидетельство о вакцинации — документ о сделанных прививках, который отвечает международным медико-санитарным нормам, - пояснили в Центре.

В то же время, специалисты добавляют, что следует отличать такое свидетельство от "ковидного сертификата" — он же "ковидный паспорт", "зеленый сертификат" и т.д.) - документа, который сейчас разрабатывается в Украине с учетом требований ЕС и ВОЗ и планируется к запуску с 1 июля 2021 г.

Международное свидетельство о вакцинации: уже утверждено, его уже можно получить, если вы завершили цикл иммунизации от COVID-19; свидетельствует о том, что человек полностью вакцинирован от COVID-19; можно получить только в бумажном формате; выдается в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения; будет использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые будут признавать это свидетельство, - пишут в Центре общественного здоровья.

О "ковидном сертификате" специалисты отмечают, что он:

сейчас разрабатывается в Украине по образцу Digital Green Certificate ЕС и Smart Vaccination Certificate ВОЗ, планируется к запуску в июле;

будет содержать информацию не только о вакцинации, но и о негативных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19;

будет выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме, будет содержать QR-код;

можно будет получить в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, а в электронной — через "Дию".

В планах сделать две его версии: внутренний — для пользования внутри страны, и внешний — для выезда за границу. Также из-за того, что международные требования к такому сертификату еще не утверждены, его формат может модифицироваться, чтобы он соответствовал требованиям ЕС и ВОЗ.

Как сообщалось, в Минздраве объяснили, как получить международное свидетельство о вакцинации.