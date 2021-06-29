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29 июня 2021, 16:35 49

В общине на Кировоградщине ввели комендантский час для детей

29 июня 2021, 16:35 49
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Фото: из открытых источников
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В Новомиргородской общине Кировоградской области местные власти ввели комендантский час для детей

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на главу общины Игоря Забажана, передает RegioNews.

Были обращения жителей общины и муниципальной инспекции, несовершеннолетние портят имущество на территории общины. Мы делали анализ и действительно, это делается преимущественно несовершеннолетними в ночное время. Посмотрим, будет ли этот эффект или не будет", - рассказал он.

По словам главы общины, до первого сентября запретили выходить на улицу без сопровождения родителей или опекунов детям:

  • до 16-ти лет - с 22:00 ч;
  • до 18-ти лет - с 00:00 ч;

С 1 сентября до 1 мая детям:

  • до 16-ти лет - с 21:00 ч;
  • до 18-ти лет - с 23:00 ч.

В это время детям нельзя ходить на улицах, посещать парки, территории школ и детских садов, детские и спортивные площадки, бары и дискотеки.

Места, где они ночью собираются чаще всего, будут проверять полицейские и инспекторы. За нарушение родителей или опекунов привлекут к административной ответственности.

Напомним, ранее Кличко назвал условие, при котором в Киеве могут ввести комендантский час.

ОТГ дети запрет Комендантский час Кировоградская область

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