В Запорожье ребенок упал в канализационный люк: его госпитализировали
В Запорожской области 8-летняя девочка провалилась в канализационный люк. Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой в больницу
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи в Запорожской области.
В г. Запорожье по ул. Чумаченко во дворе девочка 8 лет упала в канализационный люк. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины верхних и нижних конечностей", - говорится в сообщении.
Каретой "скорой" девочку госпитализировали в больницу.
Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорске из окна четвертого этажа выпал двухлетний мальчик.
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