У громаді на Кіровоградщині запровадили комендантську годину для дітей
В Новомиргородській громаді Кіровоградської області місцева влада запровадила комендантську годину для дітей
Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на голову громади Ігоря Забажана, передає RegioNews.
Були звернення жителів громади і муніципальної інспекції, що неповнолітні псують майно на території громади. Ми робили аналіз і дійсно, це робиться переважно неповнолітніми в нічний час. Побачимо, буде цей ефект чи не буде", – розповів він.
За словами голови громади, до першого вересня заборонили виходити на вулицю без супроводу батьків чи опікунів дітям:
- до 16-ти років – з 22:00 год;
- до 18-ти років – з 00:00 год;
З 1 вересня до 1 травня дітям:
- до 16-ти років – з 21:00 год;
- до 18-ти років – з 23:00 год.
У цей час дітям не можна ходити на вулицях, відвідувати парки, територію шкіл та дитячих садків, дитячі та спортивні майданчики, бари і дискотеки.
Місця, де вони вночі збираються найчастіше, будуть перевіряти поліцейські та інспектори. За порушення батьків чи опікунів притягнуть до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, раніше Кличко назвав умову, за якої у Києві можуть увести комендантську годину