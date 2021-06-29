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29 червня 2021, 16:35 60

У громаді на Кіровоградщині запровадили комендантську годину для дітей

29 червня 2021, 16:35 60
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Фото: із відкритих джерел
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В Новомиргородській громаді Кіровоградської області місцева влада запровадила комендантську годину для дітей

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на голову громади Ігоря Забажана, передає RegioNews.

Були звернення жителів громади і муніципальної інспекції, що неповнолітні псують майно на території громади. Ми робили аналіз і дійсно, це робиться переважно неповнолітніми в нічний час. Побачимо, буде цей ефект чи не буде", – розповів він.

За словами голови громади, до першого вересня заборонили виходити на вулицю без супроводу батьків чи опікунів дітям:

  • до 16-ти років – з 22:00 год;
  • до 18-ти років – з 00:00 год;

З 1 вересня до 1 травня дітям:

  • до 16-ти років – з 21:00 год;
  • до 18-ти років – з 23:00 год.

У цей час дітям не можна ходити на вулицях, відвідувати парки, територію шкіл та дитячих садків, дитячі та спортивні майданчики, бари і дискотеки.

Місця, де вони вночі збираються найчастіше, будуть перевіряти поліцейські та інспектори. За порушення батьків чи опікунів притягнуть до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше Кличко назвав умову, за якої у Києві можуть увести комендантську годину

ОТГ діти заборона Комендантська година Кіровоградська область

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