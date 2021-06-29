У громаді на Кіровоградщині запровадили комендантську годину для дітей

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Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на голову громади Ігоря Забажана, передає RegioNews.

Були звернення жителів громади і муніципальної інспекції, що неповнолітні псують майно на території громади. Ми робили аналіз і дійсно, це робиться переважно неповнолітніми в нічний час. Побачимо, буде цей ефект чи не буде", – розповів він.

За словами голови громади, до першого вересня заборонили виходити на вулицю без супроводу батьків чи опікунів дітям:

до 16-ти років – з 22:00 год;

до 18-ти років – з 00:00 год;

З 1 вересня до 1 травня дітям:

до 16-ти років – з 21:00 год;

до 18-ти років – з 23:00 год.

У цей час дітям не можна ходити на вулицях, відвідувати парки, територію шкіл та дитячих садків, дитячі та спортивні майданчики, бари і дискотеки.

Місця, де вони вночі збираються найчастіше, будуть перевіряти поліцейські та інспектори. За порушення батьків чи опікунів притягнуть до адміністративної відповідальності.

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