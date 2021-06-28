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28 июня 2021, 16:37 447

На Прикарпатье шестеро несовершеннолетних госпитализированы с пищевым отравлением

28 июня 2021, 16:37 447
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Фото из открытых источников
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За минувшие сутки на Франковщине в результате пищевого отравления госпитализировали шестерых несовершеннолетних

Об этом сообщает Суспильне Карпаты со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации, передает RegioNews.

Сообщается, что 27 июня в 16:30 в областную инфекционную больницу госпитализировали троих 17-летних. Предварительный диагноз - пищевое отравление. Накануне подростки вместе отдыхали на берегу реки в Галиче. Их состояние - средней тяжести. Количество людей, которые находились с ними на отдыхе, уточняют.

В тот же день примерно в 20:00 в Яремчанскую ЦГБ с пищевым отравлением госпитализировали трех несовершеннолетних 2006 и 2007 годов рождения. Они отдыхали в частной усадьбе в Микуличине яремчанской территориальной общины. Состояние пациентов - средней тяжести. Сейчас уточняют количество людей, которые отдыхали вместе с ними, - добавляют в сообщении.

Как сообщалось 23 июня относительно массового отравления в Харькове: вероятной причиной вспышки инфекции были некачественные суши. По состоянию на 23 июня зарегистрировано 89 случаев пищевого отравления среди людей, из них 19 - дети. Сейчас продолжают лечение 69 больных, 4 - находятся на амбулаторном лечении.

отравление продукты Прикарпатье дети отдых

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