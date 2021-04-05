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05 апреля 2021, 16:49 18

Кличко назвал условие, при котором в Киеве могут ввести комендантский час

05 апреля 2021, 16:49 18
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Сейчас в столице действуют усиленные карантинные ограничения
Сейчас в столице действуют усиленные карантинные ограничения
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Мэр города Виталий Кличко заявил, что комендантский час в Киеве и в Украине могут ввести в случае, если будут зашкаливать цифры заболеваемости COVID-19.

Как сообщил он в эфире "Украина 24", для этого требуется решение руководства страны, пише RegioNews.

"Что касается комендантского часа, мы знаем, что сейчас его ввели многие страны Европы и нового ничего не придумали. Есть два пути сейчас. Первый - вакцинация, до тех пор, пока у нас достаточного количества вакцины нет, остается тот же путь разорвать цепочку заболеваемости. Если цифры сейчас будут зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас другого выхода не будет, как переходить к чрезвычайному положению", - отметил Кличко.

Кличко отметил, что чрезвычайное положение вводится руководством страны.

Напомним, с сегодняшнего дня в Киеве ввели более жесткие карантинные ограничения, которые будут действовать до 16 апреля. Среди основных запретов: общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам, а школы и детские сады переходят на дистанционное обучение.

коронавирус Киев карантин Кличко Виталий локдаун

 
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