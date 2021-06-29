Шевченківський райсуд Києва, де розглядають "справу Шеремета", "замінували"

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У Шевченківському районному суді міста Києва оголосили перерву у розгляді справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета — надійшло повідомлення про замінування судової установи

Про це повідомила головуюча суддя Оксана Голуб, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Оскільки у нас "замінування", нам треба оголосити перерву, у нас евакуація, - уточнила Голуб.

За її словами, попередньо перерва оголошена на годину.

До цього суд дослідив низку матеріалів справи, наданих прокурором, серед яких протокол за результатами проведення негласних розшуково-слідчих дій. Також під час засідання сторони процесу прослухали різноманітні аудіозаписи у справі.

Як повідомлялося, 22 червня у справі Шеремета суд залишив Антоненка під домашнім арештом ще на два місяці.

Нагадаємо, 31 березня Апеляційний суд Києва залишив без зміни рішення суду першої інстанції про арешт обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка.