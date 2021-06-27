Реанимировали почти час: стали известны подробности смерти бегуна во Львове

Фото: Андрей Андрух

Во Львове 23-летнего участника полумарафона, который умер за 200 метров от финиша, реанимировали почти час

Как сообщает "Укринформ", об этом во время брифинга сообщил генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий, передает RegioNews.

По его словам, когда парень упал и потерял сознание, волонтеры Мальтийской службы Красного креста, которые были рядом, сразу начали проводить реанимационные мероприятия. Через 5 минут прибыла "скорая", которая продолжила реанимацию прямо на месте.

Почти час медики боролись за жизнь парня, но спасти его так и удалось", - сказал Черницкий.

По его словам, организаторы проверили статистику соревнований и выяснили, что он участвовал в Киевском полумарафоне в 2019 году, на котором показал время в 1 час 54 минут на маршрутке 21 км.

В этом году парень пытался показать результат 1 час 45 мин. Организаторы проанализировали сегодняшний забег и пришли к выводу, что он бежал достаточно быстро.

Наверное, не рассчитал своих сил. Я бы хотел обратиться ко всем людям, которые бегают на таких марафонах, что следует себя беречь, ведь это не Олимпийские игры. Если вы чувствуете себя не хорошо, стоит остановиться, а не гнаться за своими личными рекордами", - сказал на брифинге глава управления молодежи, семьи и спорта Львовского горсовета Антон Никулин.

Известно, что соревнования на время приостановили, но за полтора часа восстановили, чтобы завершить забег на 10 км. В этом году на полумарафон зарегистрировалось более 2500 участников со всей Украины.

Полиция, прибывшая на место трагедии, опрашивает свидетелей. По данным правоохранителей, родители парня, которые живут в Кривом Роге, заявляют, что он не имел проблем со здоровьем.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове во время полумарафона умер 23-летний парень.