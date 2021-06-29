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29 июня 2021, 11:32 1166

В Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

29 июня 2021, 11:32 1166
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Фото: ГСЧС
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Сегодня утром на проспекте Жуковского, 3 во время движения загорелся маршрутный автобус I-VAN с пассажирами внутри

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ДСНС Украины.

Водитель маршрутки сразу заметил огонь, поэтому остановился и высадил пассажиров.

Когда подъехали спасатели, маршрутный автобус дотла сгорел. В 09:07 пожар полностью ликвидировали.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба сейчас устанавливаются", - добавили спасатели.

Напомним, ранее в селе Котляры Харьковского района произошел масштабный пожар на станции технического обслуживания автомобилей. Дотла сгорело пять автомобилей.

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