В Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
Сегодня утром на проспекте Жуковского, 3 во время движения загорелся маршрутный автобус I-VAN с пассажирами внутри
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ДСНС Украины.
Водитель маршрутки сразу заметил огонь, поэтому остановился и высадил пассажиров.
Когда подъехали спасатели, маршрутный автобус дотла сгорел. В 09:07 пожар полностью ликвидировали.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба сейчас устанавливаются", - добавили спасатели.
Напомним, ранее в селе Котляры Харьковского района произошел масштабный пожар на станции технического обслуживания автомобилей. Дотла сгорело пять автомобилей.
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